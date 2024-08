La parròquia de les flors

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Accions molt senzilles sovint solen ser les que més temps i dedicació requereixen. Quan es passeja pels carrers tots plens de flors, no sempre es pensa en el treball que hi ha darrere per part dels serveis públics. De fet, una de les parròquies que aposten per aquest embelliment dels carrers i pobles és Ordino, que treballa amb més de cinc tipus de flors diferents. “És molt important tant per a Ordino com per als nostres ciutadans tenir la parròquia i tots els poblets ben florits i ben macos. Fa que ens sentim més còmodes”, afirma el conseller de Manteniment i Serveis Públics, Àlex Gaspà. De fet, acostumen a ser els mateixos veïns els que sol·liciten un entorn més florit i colorit. “S’intenta resoldre el màxim possible de les demandes que ens fan els ciutadans”, apunta.