Homenatge a la gent gran d'Encamp

Publicat per Víctor González Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala del consell del comú d’Encamp va acollir ahir al migdia el ja tradicional homenatge a la gent gran. Maria Rossell Alís, de 88 anys, i Joan Casas Riu, de 85, van rebre un obsequi de mans del cònsol menor, Xavier Fernàndez, i d’una representació de la comissió de festes. El cònsol va destacar que no es tracta només d’un homenatge individual, sinó també a tot el col·lectiu, per la implicació en la vida de la parròquia. “Ens esforçarem per aplicar al màxim possible tots els vostres coneixements que ens heu transmès”, va afirmar el cònsol.