Els treballs d’ampliació de la llar de jubilats s’adjudicaran el mes vinent

El comú d’Encamp adjudicarà les obres d’ampliació de la llar de jubilats al setembre o, a tot estirar, a l’octubre, segons va confirmar ahir al Diari el cònsol menor, Xavier Fernàndez. Com que la previsió és que els treballs tinguin una durada d’uns dos anys, aproximadament, podrien estar acabats la tardor del 2026, sempre que es compleixin els terminis previstos. Al vestíbul de casa comuna ja s’exposen els plànols i les imatges de simulació del futur edifici.

La corporació ja té sobre la taula les ofertes presentades per les empreses constructores en la primera convocatòria del concurs. Les propostes es valoraran en la propera comissió d’Obres Públiques i Urbanisme i, un cop la junta de govern hagi pres una decisió ferma sobre la guanyadora, la sotmetrà a votació en consell de comú. Fernàndez va recordar que, com que es tracta d’un contracte que superarà el límit superior de 150.000 euros fixat per la llei, hi ha de donar el vistiplau el consell perquè pugui ser aprovat. L’estimació del comú és que l’obra tindrà un cost que superarà els tres milions d’euros.

L’ampliació multiplicarà per tres la superfície actual de l’immoble, de poc més de 500 metres quadrats. El futur espai disposarà de tres plantes. A peu de carrer hi haurà una nova sala polivalent i un pati interior, que il·luminarà tot l’edifici. A la primera planta, tots els serveis del centre de dia, la cuina, l’espai de menjador, sala d’estar i de descans, el nou espai intergeneracional i l’àrea de treball del departament d’Afers Socials. A la segona, les aules per a totes les activitats de gent gran, actualment ubicades a la Valireta, i una nova terrassa exterior, de 222 metres quadrats, gràcies a la remodelació de la coberta de l’actual edifici.

La remodelació de l’espai permetrà millorar la il·luminació natural de l’edifici i oferir un servei de més qualitat als padrins. Mentre s’executin les obres l’equipament estarà en funcionament i, quan no sigui possible, s’habilitaran els espais necessaris perquè no s’hagi d’aturar cap de les activitats.

El projecte d’ampliació de la llar de jubilats va presentar-se en un acte públic al cafè de la plaça dels Arínsols a finals de novembre del 2023, quan tot just faltava un mes per a les eleccions comunals.