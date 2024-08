La reforma de Joan Martí s’iniciarà el primer semestre del 2025

Verificat per

Les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí d’Encamp començaran en el primer semestre de l’any que ve. Segons va explicar ahir el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez, en declaracions als mitjans en la darrera junta de govern la majoria comunal va aprovar treure a concurs el plec de bases per contractar el projectista encarregat del disseny de l’avinguda. El tram afectat pels treballs va de la rotonda de Prat de Genil a Prada de Moles.

El projecte donarà continuïtat, en els plans urbanístic i estètic, a la remodelació de la plaça Sant Miquel i el seu entorn, impulsada en el mandat 2016-2019, i a la reforma posterior del primer tram de l’avinguda. “És un dels projectes estrella d’aquest mandat”, va afirmar el cònsol menor, que va assegurar que l’objectiu que persegueix és construir “un poble homogeni des del principi fins al final”. El cost de les obres podria enfilar-se a tres milions d’euros, tot i que Fernàndez va recordar que la xifra final l’haurà de determinar el projecte arquitectònic. Els treballs podrien estar acabats abans de les properes eleccions comunals.

MARGE DE CREIXEMENT

D’altra banda, el cònsol menor va assegurar que Encamp a priori té cert marge per créixer urbanísticament en els propers anys. Fernàndez va recordar que “encara s’ha de fer una última anàlisi” dels estudis de capacitat de càrrega màxima i “s’ha d’acabar de veure exactament el que diuen”, va recalcar.

Un altre punt que el mandatari va destacar va ser la gestió forestal. Fernàndez va recordar que en la darrera reunió de cònsols va acordar-se crear una comissió interparroquial, formada per set cònsols i tècnics de medi ambient dels comuns, per coordinar les polítiques en aquest àmbit. “No és una qüestió d’una sola parròquia. El bosc no entén de fronteres parroquials ni nacionals”, va afirmar.

Per la seva part, el síndic general, Carles Ensenyat, també va explicar que la llei òmnibus podria estar “aprovada abans de finals d’any”. Ensenyat també va apuntar que la llei “marcarà els pròxims dos o tres mesos” d’activitat política perquè entre esmenes i alguna probable sol·licitud de pròrroga, tot plegat farà que el procés s’acabi allargant fins a “l’octubre o novembre”.