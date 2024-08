Ordino aposta per conservar els valors i la història a través de la flora

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Accions molt senzilles sovint solen ser les que més temps i dedicació requereixen. Quan es passeja pels carrers tots plens de flors, no sempre es pensa el treball que hi ha darrere per part dels serveis públics. De fet, una de les parròquies que aposta per aquest embelliment dels seus carrers i pobles és Ordino amb la introducció de més de cinc tipus de flors diferents. "És molt important tant per a Ordino, com per als nostres ciutadans tenir la parròquia i tots els poblets ben florits i ben macos. Fa que ens sentim més còmodes" esmenta el conseller de Manteniment i Serveis Públics, Àlex Gaspà. De fet, solen ser els mateixos veïns que sol·liciten un entorn més florit i colorit. "S'intenta resoldre el màxim possible de les demandes que ens fan els ciutadans", revela.

Segons explica el cap de Serveis de Manteniment i Serveis Públics del comú d'Ordino, Guillem Benazet, el personal comunal s'ocupa del centre de la parròquia, mentre que una empresa externa ajuda amb pobles més apartats. "Durant tot l'estiu, ens encarreguem del manteniment i una persona es dedica a regar totes les flors dels fanals, jardineres i torretes. A la tardor, ens enfoquem més a la poda dels arbres", declara. En total, són quatre jardiners contractats pel comú que es divideixen en les diferents viles ordinenques per garantir la bona cura de les plantes.

Destaca el compromís d'Ordino amb el medi ambient, implementant mesures per poder reduir el consum d'aigua i terra. "Tenim quasi la totalitat dels jardins amb regs automàtics i sempre intentem gestionar-ho en funció de la temperatura per minimitzar el malbaratament de l'aigua", al·lega Benazet. Situada a la Cortinada, la planta de compostatge rep les cendres de la caldera de biomassa del centre esportiu; la gespa de totes les rotondes i jardins i tota la ramassa recuperada pels forestals per després triturar-la i fer el compost que anirà a les jardineres. "Es posa el 50% d'aquest compost a les jardineres, més el 50% de terra vegetal per plantar les flors", menciona el conseller de Manteniment i Serveis Públics.

Finalment, aquest embelliment de la parròquia es cohesiona amb la seva història, ja que per exemple s'utilitzen un carro antic i un barril de vi (situats a Llorts), dos objectes típics de les famílies ordinenques, per adornar-ho amb flora. A més, moltes de les torretes es fabriquen amb fusta, pedra o materials nobles de la vila. "Es van recuperant estris vells per donar la nostra imatge dels nostres avantpassats", conclou Gaspà.