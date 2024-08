Incendi a Caldea i a un comerç de l’avinguda Carlemany

Ensurt a Caldea. El centre termal va tornar a estar operatiu ahir a primera hora de la tarda després del tancament parcial de les instal·lacions fins a dos quarts d’una del migdia per un incendi. El foc va produir-se a dos quarts de cinc de la matinada en una sala situada al darrere de la gran llacuna.

Els visitants van ser traslladats a l’exterior.Fernando Galindo

El tancament va afectar la zona de l’spa d’adults i la resta de les instal·lacions van funcionanr amb normalitat. Espais com la piscina exterior estaven ahir al matí plenes d’usuaris.

El foc va iniciar-se per un desperfecte en un electrodomèstic de mida mitjana que s’utilitza per fabricar gel. Va tenir lloc a la sala on hi ha l’aparell, ja que van activar-se les portes contraincendis i va quedar bloquejat el possible pas de les flames. Els danys materials van limitar-se a la sala on hi ha la gelera, però la fumera que van aixecar les flames va obligar a netejar i ventilar les instal·lacions.

Des de les sis del matí Caldea va treballar en la ventilació, buidatge i substitució de l’aigua de la gran llacuna de tres nivells de l’Spa Adults. El fum va dipositar una mena de cendra que ha fet necessari una neteja intensa de tots els espais de la zona, que abans es coneixia com Inúu. El tancament parcial va provocar que el termolúdic hagi hagut de fer modificacions en els horaris dels clients que havien adquirit l’entrada Caldea Premium per a ahir al matí.

FOC EN UN EDIFICI COMERCIAL AL COMENÇAMENT DE L'AVINGUDA CARLEMANY Els bombers van intervenir ahir en un incendi en un edifici comercial situat a l’inici de l’avinguda Carlemany en la cantonada amb el carrer Sant Antoni d’Escaldes. El foc va ser extingit pels agents del cos de policia amb extintors i els bombers van remullar la zona i ventilar l’immoble. Els fets van produir-se poc després de les tres de la tarda, quan va començar a sortir fum per les finestres de la part superior de l’immoble que té instal·lada una gran pantalla publicitària en la façana.



El fum era visible des de la part frontal i també des dels laterals de l’edifici, que té espais en construcció, i no hi havia ningú en ser dia de festa.