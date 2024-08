Torna el rally sorpresa amb la llista de compra i cinc proves a superar

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El rally sorpresa ha tornat a ser una de les activitats més esperades de la festa major d'Encamp. Una trentena de joves han participat en aquesta gimcana, que ja fa uns anys que se celebra en el poble. La proposta ha arrencat a les quatre de la tarda amb la tradicional llista de la compra, és a dir, un conjunt d'objectes que els participants han de portar davant la comissió de festes per guanyar punts i intentar quedar el més amunt possible de la classificació. Alguns dels articles que han hagut de buscar i presentar-los davant del jurat han estat una medalla de l'Spartan race, una fotografia de tot l'equip participant amb algun membre polític del comú, un mocador de la festa del poble, elaborar un dofí de paper, lliurar un cromo del futbolista Marc Cucurella o agafar una pedra del camí de les Pardines, entre d'altres.

"Han d'aconseguir diferents objectes i nosaltres els hi donem una puntuació, després al cap d'una hora i mitja, vindran i els hi sumarem els punts", ha explicat el membre de la comissió de festes, Sergi Pinto. Un cop fet això, els participants s'han hagut d'enfrontar a una gimcana amb "diverses proves perquè la gent s'ho passi bé", ha afegit Pinto.

Hi ha hagut un total de cinc proves entre les quals passar-se una esponja mullada d'aigua per acabar omplint una ampolla, transportar ampolles de plàstic lligades en un cordill entre dues persones de l'equip o jocs de beure, entre d'altres.

Aquesta nit es preveuen més actuacions musicals, després que ahir se celebressin els primers concerts, com per exemple la festa Flaix Fm o el grup de versions Rumband. A dos quarts de vuit del vespre hi haurà el primer concert de la jornada d'avui amb el ball pels padrins, a càrrec del Duet Atrium, després agafarà el relleu el grup de versions Soulstorm, a dos quarts d'onze de la nit. A continuació tocarà el dj Moncho i tancarà la vetllada la Festa de RAC 105.

La festa major continuarà aquest divendres amb l'últim dia de gresca i xerinola. Els inflables aquàtics i la festa de l'escuma, la missa de Sant Roc, l'homenatge a la gent gran de la parròquia i el dj Moncho seran els darrers actes del programa.