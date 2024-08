El repic de campanes i la cercavila donen inici a tres dies de festa major

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa major d’Encamp va arrencar ahir a la tarda amb el repic de campanes i una cercavila pel poble. Durant tres dies el poble s’omplirà de gresca i xerinola i de “diferents activitats per a totes les edats, des dels més xics fins als més grans”, va comentar el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez. A última hora el comú ha hagut de canviar alguns emplaçaments a causa de la previsió meteorològica. Per aquest motiu les actuacions musicals d’ahir i les d’avui han passat de l’aparcament de Sant Miquel a la Sala de festes del Complex esportiu. “Hem estat parlant amb la comissió de festes i tenien aquest neguit, l’informe meteorològic no era el millor i s’ha decidit passar-ho a la sala de festes del Complex esportiu”, va afirmar Fernàndez, que també va animar la gent que surti al carrer per “gaudir de la festa major”.