Encamp aprova treure a concurs públic la reforma de l'avinguda Joan Martí

Compte enrere per reformar les avingudes d'Encamp. El comú traurà a concurs públic un plec per poder contractar el projectista que porti a terme el disseny de l'avinguda Joan Martí. En l'última junta de govern, el comú ho va aprovar i ara l'empresa que surti escollida s'haurà d'encarregar de desenvolupar el projecte, des de la rotonda del Prat Genil fins a Prada de Moles. Així ho ha explicat aquest dijous el cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernàndez, qui preveu que les obres comencin a partir del primer semestre de l'any que ve.

Els treballs consistiran en una remodelació, com ja es va fer en el centre de la vila i els voltants de la plaça Sant Miquel fa un parell de mandats. L'objectiu és continuar amb la mateixa línia estètica executada llavors en el centre i portar-ho a terme fins a Prada de Moles. "És un dels projectes estrella d'aquest mandat, hauria de començar a veure la llum l'inici de l'obra en el primer semestre de l'any 2025", ha afirmat Fernàndez. El cònsol menor no ha especificat quin serà el cost ni la durada de les obres perquè "això ens ho haurà de dir el projectista juntament amb quin serà l'estimatiu d'aquesta obra", tot i que sí que ha parlat, sense acabar-ho de confirmar, que podria rondar vora els dos milions d'euros. Tanmateix, Fernàndez ha assegurat que això "ens ho ha de dir el projectista i caldrà veure després si fem la part de la galeria tècnica o si no fem la galeria tècnica, llavors el cost de l'obra anirà a més o a menys", ha mencionat el cònsol. El que sí que està clar és que el projecte busca "tenir un poble homogeni des del principi fins al final" d'aquesta avinguda, ha detallat el polític.

D'altra banda, Fernàndez ha declarat que a priori Encamp té cert marge per créixer urbanísticament. El de l'equip de govern ha afirmat que estan a l'espera dels estudis de càrrega i que el "setembre s'ha de fer una última anàlisi i s'ha d'acabar de veure el què diuen, però semblaria que sí que hi ha un marge de creixement", ha asseverat l'encampadà.

Fernàndez també ha explicat que des d'Encamp la gestió i optimització forestal compartida entre els comuns entusiasme a totes les parròquies i que la comissió per supervisar la gestió dels boscos és important perquè "s'ha de posar sobre la taula com fem aquesta gestió", ja que "no és un tema d'una sola parròquia, el bosc no entén de fronteres parroquials ni nacionals", ha descrit.

Fernàndez ha explicat tot això abans de l'inici de la missa de la festa major de la localitat. Una missa que també hi ha estat present el síndic i encampadà, Carles Ensenyat, pel qual davant dels mitjans de comunicació ha explicat que la llei òmnibus podria estar "aprovada abans de finals d'any". Ensenyat també ha esmentat que la llei "marcarà els pròxims dos o tres mesos" perquè entre esmenes i alguna probable sol·licitud de pròrroga, tot plegat farà que s'acabi allargant fins a "l'octubre o novembre", ha dit. El síndic també ha detallat que hi ha pendents altres lleis, com la de l'habitatge o un decret del govern sobre el salari mínim, pel qual ha entonat que "els grups tindran feina" durant el que queda d'any.