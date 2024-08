La mostra ‘Integrats’ porta el patrimoni a Viana do Castelo

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal portaran a partir del divendres 16 d’agost el treball fotogràfic Integrats a la ciutat portuguesa de Viana do Castelo. L’acte inaugural està previst a les 18.30 hores a la sala de l’antic Paços do Concelho, edifici emblemàtic de la ciutat del segle XVI situat a l’epicentre de la plaça de la República de la ciutat capital de districte. La cerimònia es farà després que els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, rubriquin l’acord d’agermanament entre les dues ciutats, signat el juny passat a la capital del Principat.

L’entitat informa que l’espai s’ha habilitat per acollir les 14 instantànies realitzades per la fotògrafa Mireia Medeiros en 14 espais emblemàtics del patrimoni arquitectònic d’Andorra amb els membres del Grup recreant escenes del quotidià de la primera meitat del segle XX. L’exposició està acompanyada pel documental produït per Marc Medeiros que recull les escenes dels membres del grup mentre realitzaven les sessions fotogràfiques i diferents testimonis de personalitats andorranes sobre el patrimoni andorrà i aquest treball integrador.

La cerimònia inaugural a la ciutat portuguesa de l’Alto Minho anirà a càrrec de Luis Nobre, alcalde de Viana do Castelo, dels cònsols d’Andorra la Vella i de l’ambaixadora d’Andorra a Portugal, Eva Descarrega.