'Traginant pulsions a Sant Romà de les Bons' omple el conjunt històric d'Encamp

El conjunt històric de Sant Romà de les Bons d’Encamp es va convertir ahir a la tarda en l’escenari de l’estrena de l’espectacle ‘Traginant pulsions a Sant Romà de les Bons’, dirigit per Emma Riba i Rosa Mari Herrador i produït per l’ONCA, l’ENA, l'àrea de museus del Govern i el comú d’Encamp. El comú destaca que la primera representació "no ha pogut tenir una millor acollida, omplint el conjunt històric encampadà en rebre més d’una vuitantena de visitants, ciutadans i ciutadanes que no s’han volgut perdre la cita". I recorda que es podrà tornar a veure avui 13 d’agost i i els pròxims 2 i 3 de setembre, sempre a les 19 hores, i amb entrada gratuïta.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, es va mostrar “molt contents de poder gaudir d’aquesta estrena. Es tracta d’un nou element turístic i cultural que hem incorporat per a aquest estiu a Sant Romà de les Bons i que ens ajuda a fer valdre el patrimoni cultural i natural que tenim a través d’aquesta obra”. A més, Fernàndez va afegir que es tracta d’”una oportunitat única perquè el públic que acudeixi a qualsevol de les quatre sessions programades pugui endinsar-se i fondre’s en l’entorn d’un lloc únic com és Sant Romà de les Bons”.

La codirectora i intèrpret, Emma Riba, va manifestar que la representació “és tot un repte, sobretot per aquest component itinerant que té, en el qual hem de ser capaços de guiar al públic en tot moment a través d’un camí sensorial. Així doncs, el que més desitgem és que tothom es deixi portar i que viatgin amb nosaltres”.

L’estrena de ‘Traginant pulsions a Sant Romà de les Bons’ ha portat l’espectador per un camí històric, cultural, natural i social, amb la dansa contemporània i la música en viu com a eixos vertebradors, juntament amb el ferro, un element que ha esdevingut tret identitari de la cultura del país, descriu el comú. Una experiència immersiva i sensorial, amb el públic com a element actiu, dotant-lo d’autonomia i capacitat per a seguir l’obra lliurement, agafant cadascú la seva pròpia perspectiva en una història que ha girat al voltant de tres escenaris diferents.

El muntatge compta amb Xavier Pérez, Rosa Mari Herrador i Emma Riba com a intèrprets-ballarins i, Lluís Casahuga i David Font com a intèrprets-músics. La representació comença a la zona de la penya, molt a prop dels camins rals, en una part de la representació en la qual s'ha fet incís precisament en aquestes infraestructures viàries, tan importants pel que fa al desenvolupament econòmic, cultural i social ja no sols de la zona, sinó del país, exposa el comú encampadà. I detalla que l'obra segueix un fil conductor i arriba fins a la torre com a segon escenari i, finalment, s'ha posat el punt final a la zona de la petita plaça de Sant Romà de les Bons, moment en el qual s’han utilitzat també diferents instruments antics fets de ferro.