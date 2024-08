Nou pla parcial per solucionar el desgavell del British College

El comú d’Andorra la Vella ha aprovat les bases per resoldre el “desgavell” urbanístic detectat al terreny de Cal Comellaire. Feia anys que la zona es trobava en situació irregular per la manca d’un pla parcial que permetés construir –amb permís– equipaments dedicats al seu ús principal, que és l’educatiu, ja que en aquesta zona s’ubica des del 2018 el British College. Cal recordar que el centre escolar ocupa les antigues instal·lacions de l’alberg de la Comella, que en el seu moment no va donar els fruits esperats i la corporació demòcrata de Conxita Marsol va decidir dur l’edifici a concessió.

Per trobar el punt de partida d’aquesta situació de desordre cal remuntar-se al 2007. Aquell any es va aprovar el primer pla d’ordenació i urbanisme del terreny de Cal Comellaire. Aleshores, l’alberg estava en procés de construcció i el sòl es va classificar com a urbanitzable. El 2017, la revisió del pla d’urbanisme va refermar aquesta classificació. La consideració d’un sòl urbanitzable, però, requereix tenir un pla parcial i un projecte d’urbanització clarificat. No era el cas de Cal Comellaire, que no ha disposat d’un pla parcial fins ara. El comú va aprovar a principis d’agost el pla que permet –com desitja el comú– “complir la normativa” i “regularitzar la situació”.

Retrocedint, novament, arribem a l’inici del “desgavell” exposat per la corporació actual. El 2018, l’equip de Marsol va concessionar el terreny a l’empresa propietària del British College. Això significa que es va permetre l’ús educatiu de l’espai sense tenir-ne el permís, ja que sense pla parcial els usos de l’espai són limitats: ús unifamiliar a precari, ús agrícola, per a magatzems, etc. Sense la consolidació del terreny a través d’un pla parcial, s’entrava en un context d’irregularitat que ha durat fins avui. El contracte signat amb el centre educatiu, per cert, manté pactada la concessió actual fins al 2043 (l’acord, inicialment de 15 anys, es va prorrogar deu anys el 2021).

El comú de Sergi González, cònsol major, apunta que fins al 2021 es van fer sis addendes per incorporar espais addicionals dedicats a usos esportius (poliesportiu) o educatius (aules prefabricades). Es tracta de construccions de caràcter provisional, ja que la no consolidació del terreny impedia construccions d’ordre definitiu.

La decisió de regularitzar un terreny ampliat amb construccions temporals va arribar el 2020, moment en què es va optar per dividir tota la unitat corresponent al terreny de l’antic alberg de la Comella i es va crear una unitat més reduïda que té dos propietaris: un de majoritari (el comú) i un de minoritari que gestiona una petita parcel·la. La redacció del pla parcial va arrencar en aquell període i va arribar al Govern el 2023.

Enguany, el comú, que considera que tot plegat es va gestionar de “manera incorrecta”, va accelerar l’aprovació del pla per resoldre el caos de Cal Comellaire. El vistiplau del pla va tirar endavant per unanimitat dels membres del comú el primer d’agost passat. “Haurem de signar una setena addenda, però aquesta setena addenda serà per arrencar el projecte del pla parcial i permetre tenir un sòl urbà consolidat. No hi haurà res provisional ni fora d’ús”, va assenyalar González a l’última reunió del Consell.

OPINIONS CREUADES

En aquella mateixa sessió, David Astrié, conseller de la minoria i cònsol menor en la corporació de Marsol, va voler “emfatitzar” que al final del mandat anterior ja “es va apretar els responsables del British College per assumir els costos d’urbanització que pertoca fer”. Astrié veu que l’aprovació recent del pla parcial com “la culminació d’un projecte engegat per la corporació anterior” i parla d’un procés “lògic”. González, en canvi, rebutja que sigui una actuació lògica: “És un procés que no hauria d’haver tingut lloc. No es podia fer aquest ús del terreny.”

Miquel Canturri, conseller de la minoria demòcrata, va al·legar que l’aprovació del pla parcial s’ha anat ajornant perquè elaborar el pla “implicava temps i feina” i “calia parlar amb els propietaris dels diferents terrenys que envolten la propietat del comú”.