El Rusc engega una setmana d’activitats per a joves perquè coneguin la cultura urbana

El rusc engega una setmana per conèixer la cultura urbana

El Rusc engega al setembre una setmana d'activitats adreçades a joves a partir de dotze anys per apropar-los a la cultura urbana, concretament a la cultura hip hop. D'aquesta manera, sota el nom, Setmana de la cultura urbana al Rusc, el servei de Joventut del comú d'Andorra la Vella ha preparat fins a quatre tallers entre el dilluns, 2 de setembre, i el dijous, 5 de setembre, a més d’una festa final. L'objectiu de la iniciativa és fomentar la diversitat i la cohesió entre els i les joves, així com promoure la creativitat i donar compliment als neguits dels usuaris del Rusc.

Les activitats començaran el dilluns i dimarts, 2 i 3 de setembre, entre les 10 i les 14 hores, amb un taller de Break Dance al centre cultural de La Llacuna. La iniciativa artística té la voluntat de millorar l'aptitud física i el desenvolupament d'habilitats motores, promovent l'autoexpressió i la creativitat a través del moviment i de la música. El taller anirà a càrrec del professor de Breaking Dance, tallerista, ballarí i coreògraf, Juan Antonio Torres.

La següent iniciativa és un taller de grafit on els joves tindran la possibilitat de descobrir l'art de la pintura mural i conèixer la seva història. L'activitat anirà a càrrec del muralista David Segura i tindrà lloc dilluns, 2 de setembre, entre les 15 i les 18 hores al Rusc, i el dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5, a la mateixa hora, al parc Fluvial.

El dimecres 4 i dijous 5, de les 10 a les 12 hores, començarà el taller de rap en català, en els quals els i les joves s'aproparan a la creació artística musical, una eina transformadora d'ús popular i quotidià que els dotarà de recursos per fomentar la seva pròpia singularitat. Els participants tindran la possibilitat de concebre una cançó sobre una base instrumental amb l'equip Versembrant.

Tot seguit i continuant amb la línia musical, entre les 12 i les 14 hores, també es farà el taller de producció musical, on descobriran conceptes com el 'beatmaking' i la seva història. A més, podran compondre una instrumental aplicant alguns dels recursos estudiants amb l'equip Versembrant.

Finalment, per cloure la Setmana de la cultura urbana, el divendres 6 de setembre, entre les 17 i les 20 hores, es durà a terme una Block Party i una sessió de micròfon obert al Rusc on els i les joves podran demostrar que han après al llarg dels tallers. Aquesta festa estarà oberta tant als participants de la Setmana de la cultura urbana com a tots els usuaris del Rusc.

El cost dels tallers és de 12 euros cadascun i, si s'agafa el paquet complet, el preu és de 40 euros. Les places són limitades, per la qual cosa es requereix reserva prèvia. Per als joves no residents a Andorra la Vella s'aplicarà un increment del 25% en el preu.