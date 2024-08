Nova zona oberta i verda amb la inauguració del mirador de Caldes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres a la parcel·la del camí d’Ensucaranes estan acabades i ja es pot gaudir del nou mirador de Caldes. El comú d’Escaldes-Engordany va adquirir la parcel·la, situada darrere de l’Arxiu Històric comunal i molt a prop del pont d’Engordany, en ple territori de Caldes, el mandat anterior. La voluntat era obtenir un espai públic en una zona molt tancada i estreta, força construïda i en la qual no hi ha llocs disponibles. Amb el mirador, el comú vol donar una àrea oberta i verda per al gaudi de la ciutadania de cara al riu i amb vistes al projecte Caldes.