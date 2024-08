El comú descarta fer el pas de vianants de la Dama de Gel

L’actual majoria al comú d’Andorra la Vella no té previst tirar endavant el projecte de construcció d’un pas de vianants per sobre del pas subterrani de la Dama de Gel. Segons van detallar fonts de la corporació, el motiu principal pel qual s’ha decidit descartar la infraestructura és que podria incidir de manera negativa en la circulació, tant a la rotonda com al túnel. La rotonda de la Dama de Gel és un dels punts de la xarxa viària del Principat amb més concentració de vehicles.

El projecte data de finals de març del 2023. Aleshores, l’anterior majoria demòcrata al capdavant del comú va presentar als mitjans de comunicació un paquet d’actuacions urbanístiques per fer més amable la mobilitat a peu per la parròquia. Concretament, eren tres: la instal·lació d’un ascensor per salvar el desnivell entre l’avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias, l’arranjament de dos trams del passeig del riu entre el pont del Lycée Comte de Foix i la Borda Mateu i la construcció del pas de vianants de la Dama de Gel.

La primera iniciativa va descartar-se per l’increment dels preus de les propostes presentades al concurs, considerat inassumible pel comú. Per millorar l’accessibilitat al carrer Bisbe Príncep Iglesias, el comú va ampliar les voravies. La segona va reeixir. La tercera va aparcar-se l’estiu del 2023 després que el concurs quedés desert per manca de concurrència. La conjuntura expansiva del sector de la construcció hi va pesar. Com és habitual, en època de forta activitat en el sector privat els comuns pateixen per trobar empreses disposades a desenvolupar els seus projectes.

Els treballs de construcció del pas de vianants entre el carrer de la Unió i l’avinguda Doctor Mitjavila estaven pressupostats per uns 80.000 euros i tenien una durada prevista de dos mesos. El projecte també incloïa baranes i un reforç del sistema d’enllumenat públic per garantir les màximes condicions de seguretat tant per als vianants com per als conductors.

La infraestructura havia de tenir una amplada mínima d’uns dos metres, considerant tant la part estructural com de pavimentació i acabats. Per garantir la seguretat dels vianants, s’hi havia de reforçar la senyalització. El plec de bases també preveia l’ampliació de l’espai de gir disponible per als autocars i autobusos que circulen de sortida de la rotonda en direcció a Andorra la Vella, així com la construcció d’unes proteccions del pas en la travessa de la calçada de sortida de la rotonda. El projecte també s’havia d’adaptar als criteris d’accessibilitat.

El concurs alertava que el pas de vianants amb semàfor que hi ha a l’altra banda de la rotonda no satisfà les necessitats dels vianants.

