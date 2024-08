L’ossa se’n va a la Garrotxa

L’Esbart Valls del Nord portarà L’última ossa d’Ordino a l’Ésdansa, un dels festivals de dansa d’arrel tradicional més consolidats dels països del nostre entorn. La representació de la versió coreogràfica de la farsa burlesca, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco, tindrà lloc el dissabte 24 d’agost a la plaça Major de les Preses, a la Garrotxa.

La peça va estrenar-se el 6 de maig de l’any passat a l’Auditori Nacional. Inspirada en la descripció de la primera notícia escrita del ball de l’ossa –recollida en el llibre Relació sobre la vall d’Andorra, de fra Tomàs Junoy, el vicari d’Anyós, publicat el 1838–, la coreografia és una creació original de Lluís Calduch i Jordi Rubio amb música d’Albert Gumí, director artístic de l’ONCA. La composició, concebuda per a set instruments –flauta, clarinet, violí, violoncel, contrabaix, acordió, flabiol i tamborí–, dura uns 20 minuts, i a l’Ésdansa serà interpretada en directe.

És la primera vegada que l’Esbart Valls del Nord presenta una coreografia a la mostra. “És un festival que ens agrada molt. Ja fa uns 13 anys que hi assistim per participar en els tallers i veure els espectacles, però mai no hi havíem anat com a artistes”, explica al Diari la codirectora de l’esbart, Sandra Tudó. “L’última ossa d’Ordino és un projecte molt bonic i interessant. Que tingui el reconeixement de la Unesco és una oportunitat per exportar-lo, per donar-lo a conèixer fora de les nostres fronteres”, afirma Tudó.

Aprofitant l’escenari de l’Ésdansa, després de la representació els fallaires d’Ordino faran rodar el foc en un recorregut que sortirà de la plaça Major i culminarà al recinte principal del festival. El mateix dia a les 11 del matí faran un taller de construcció de falles. La participació de les entitats de cultura popular de la parròquia en la mostra no s’acabarà aquí. El divendres 23 de juny a dos quarts de set de la tarda Albert Roig oferirà una conferència al parc de l’1 d’Octubre sobre la cultura d’Andorra i el Pirineu. A més, durant el festival les codirectores de l’Esbart Valls del Nord, Tudó i Pilar Capdevila, dirigiran tallers oberts a tothom per aprendre a ballar danses tradicionals del Principat.

L’Ésdansa va néixer el 1983 amb el nom de Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. Organitzat des del començament pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, el 2002 va passar a denominar-se Ésdansa.

Després de celebrar el 25è aniversari el 2007, i amb la marca Ésdansa consolidada, va començar un període de renovació. El festival va créixer i, dels dos dies inicials va allargar-se a sis. Aquest any se’n celebra la 42a edició. “És un festival de molt de renom en l’àmbit de la dansa d’arrel, un aparador magnífic. És la porta d’entrada a la Fira Mediterrània de Manresa. Han fet molt bona feina, ja que tot el poble hi participa”, assegura Tudó. En definitiva, l’Ésdansa és una oportunitat per mostrar als veïns del sud la cultura popular que es fa a Andorra: “Convidant-nos-hi ens han reconegut la feina, i això és un orgull”.