El duet de Roser Puigbó i David Sanz musica poemes entre vehicles clàssics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre vehicles clàssics, el duet format per David Sanz i Roser Puigbò va oferir divendres a la nit un nou concert del cicle de les Nits d’estiu dels museus d’Andorra, al Museu Nacional de l’Automòbil d’Encamp. El duo va presentar temes del seu últim EP, anomenat Veu Silent, que es va publicar a principis d’any. El públic també va poder escoltar temes inèdits que han de servir per donar continuïtat el seu darrer treball. L’actuació va comptar amb un repertori variat, a partir de veu i guitarra, basat en poemes d’autors andorrans i alguns de fora el Principat, com per exemple de Marta Deu, Arnau Orobitg, Ester Fenoll, Teresa Colom o Clementina Arderiu.

Amb aquest concert, la Fundació ONCA –entitat impulsada pel Govern i Creand Fundació–, tanca la programació d’enguany dins el cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra.