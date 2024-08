El comú habilita trenta places de zona blava prop de l’hospital

El comú d’Escaldes-Engordany ha habilitat una trentena de places d’aparcament de zona blava al carrer del Falgueró, just al davant del pàrquing amb barreres. Aquest nou espai d’estacionament, equipat amb una zona d’ús exclusiu per a motocicletes, està disponible des d’ahir al matí. L’objectiu de la instal·lació, segons van recalcar fonts de la corporació, és mantenir l’accessibilitat a la zona i oferir més opcions d’estacionament als veïns i turistes, així com a les persones que van a l’hospital. L’espai té accés des del carrer dels Pardals.

A partir de diumenge 18 d’agost ja no es podrà accedir a la parcel·la de l’aparcament horitzontal del Falgueró. A les nou del matí el pàrquing quedarà inhabilitat. La propietat ho ha sol·licitat al comú, ja que necessita aquest espai per poder continuar les obres en curs. En aquesta parcel·la s’alçarà el complex Falgueró Valley View, format per dues torres de 14 plantes amb 55 habitatges de luxe d’entre una i sis habitacions –i amb preus que van de 725.000 euros a 3,4 milions. La promoció, a més, disposarà de diverses zones comunes exclusives per als residents, com ara un spa, un solàrium i un gimnàs. Els treballs van començar durant el primer trimestre d’aquest any.

Tot i que l’aparcament tancarà d’aquí a una setmana, el parc de gossos que hi ha a la zona es mantindrà. La trentena de places de zona blava de reforç que s’han creat ara es mantindran indefinidament, van afegir fonts del comú escaldenc. Aquestes mateixes fonts també van recordar que en la zona oest del nucli urbà hi ha dos aparcaments més: el de l’Étang Salé, dotat de 94 places, i, més avall, al Clot d’Emprivat, el del Prat del Roure, amb unes 150 places. Amb aquestes tres alternatives la corporació està convençuda que es cobrirà la demanda d’aparcament.

PRIMER TRIMESTRE

Paral·lelament, cal recordar que estan en marxa els treballs de construcció del nou aparcament del Falgueró. L’equipament disposarà d’uns 350 places. La previsió de la corporació és que les obres estiguin enllestides cap al febrer de l’any vinent. El projecte tindrà un cost d’uns 8,6 milions d’euros per a les arques comunals.

L’edifici tindà sis plantes. A la coberta hi haurà dues pistes de tennis i una zona enjardinada d’accés públic. El comú també està estudiant connectar l’aparcament amb el col·legi Sant Ermengol amb un camí. El terreny on s’alçarà el pàrquing, d’uns 2.300 metres quadrats de superfície, és de propietat comunal gràcies al percentatge de cessió obligatòria del 15%. Aquest fet permetrà a la corporació estalviar-se el pagament d’un lloguer per l’ús de la parcel·la. Per tant, quan es posi en funcionament tots els diners recaptats seran ingressos nets per al comú.

EL PROJECTE

1. UNA TRENTENA DE PLACES DE ZONA BLAVA

El comú ha habilitat una trentena de places d’aparcament de zona blava al carrer del Falgueró amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a la zona.

2. TANCAMENT DE L’APARCAMENT HORITZONTAL

L’aparcament horitzontal del Falgueró tancarà diumenge 18 d’agost. A les nou del matí l’equipament quedarà inhabilitat.

3. MANTENIMENT DEL PARC PER A GOSSOS

El parc de gossos que hi ha just a tocar de l’aparcament del Falgueró es mantindrà obert, encara que el pàrquing hagi de tancar.