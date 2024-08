Tallafoc al bosc de la Comella per evitar la propagació d'incendis

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha iniciat els treballs per obrir un tallafoc a la zona de la Comella perquè es tracta d'un bosc de la Comella no té "un accés fàcil" i que la massa forestal és molt densa. De moment, la corporació comunal ja ha compromès una partida de 56.000 euros per fer una actuació al bosc Negre i es compta amb una altra dotació de 40.000 euros més per iniciar el projecte del tallafoc, tal com va exposar el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.

Cabanes va exposar aquesta voluntat en el marc de la sessió de consell de comú que va tenir lloc la setmana passada arran d'una pregunta del conseller de l'oposició David Astrié, que incidia en la necessitat de destinar esforços ja que "els boscos d'Andorra necessiten una atenció profunda" arran de la densitat de la massa forestal i del fet que gairebé no hi ha tallafocs, amb la qual cosa, un incendi podria tenir efectes nefastos. D'aquesta manera, Astrié va reivindicar que en l'anterior mandat la partida destinada a la gestió forestal es va "triplicar" i s'havia arribat a uns 150.000 euros.

Cabanes va respondre que la partida aquest any s'eleva a uns 110.000 euros i que preveu no només les dues partides abans esmentades sinó també 8.000 euros d'assessorament. Va concretar, però, que aquesta partida tampoc no pot créixer molt més ja que hi ha una mena de "pacte entre cavallers" entre les corporacions comunals ja que al país només hi ha una empresa que tingui capacitat de fer treballs forestals i, per tant, malgrat s'apugés molt la partida tampoc no podrien donar resposta a les demandes de tots els comuns.