Conservar el parc fluvial

Un dels principis que articulen la proposta de revisió del POUP d’Ordino és evitar l’efecte túnel. És a dir, la proliferació de construccions tot al llarg de la CG-3, la carretera que uneix els nuclis urbans de la parròquia. Segons van explicar al Diari fonts del departament d’Urbanisme del comú, la conservació dels terrenys del fons de vall, d’un gran valor ambiental, ecològic i paisatgístic, permetrà garantir que les generacions futures puguin continuar gaudint d’aquest “gran parc” articulat pels eixos verticals del riu i el camí ral. “Si tot el fons de vall fos un sol nucli perdríem qualitat de vida i la nostra identitat com a parròquia”, conclou el cònsol menor, Eduard Betriu.

El primer esborrany de revisió del pla d’urbanisme –aprovat, amb caràcter provisional, per la corporació anterior– va despertar el neguit dels propietaris. El punt que més va inquietar-los era la desclassificació de terrenys. La nova normativa transformava moltes de les parcel·les situades entre nuclis urbans en sòl no urbanitzable. La proposta de revisió del POUP va sotmetre’s a exposició pública el 6 de desembre de l’any passat i en tres mesos va rebre més de 200 al·legacions. La majoria impugnaven el principi de desclassificació de terrenys.

“Si tot el fons de vall fos un sol nucli perdríem qualitat de vida i la nostra identitat”

Eduard Betriu, Cònsol menor



Paral·lelament, l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) va entregar al comú un informe jurídic sobre la nova normativa urbanística. L’estudi afirmava que la revisió del POUP contradeia alguns punts de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU). L’APTA, a més, va demanar als cònsols en diverses reunions que els propietaris poguessin retenir els drets de construcció.

La segona proposta de revisió del POUP va aprovar-se el 24 de juliol passat i estarà en exposició pública fins al 17 de setembre. La diferència principal entre aquest esborrany i l’anterior és, justament, que les parcel·les no urbanitzables tornen a tenir la consideració d’urbanitzables.

Els propietaris podran construir en aquests terrenys, però amb més restriccions que als nuclis urbans. Agrupades en tres zones de protecció diferenciades –en funció de si estan situats a tocar del riu, a mig vessant de la vall o en alta muntanya–, són parcel·les situades entre els pobles que formen la parròquia. Com que han estat gaire alterades, són imprescindibles per mantenir la qualitat de vida dels ciutadans d’Ordino.

La nova proposta de revisió del POUP accepta la visió jurídica, defensada per l’APTA, que tots els terrenys privats han de ser urbanitzables per sistema. Tot i això, el comú limitarà el creixement urbanístic en les zones de protecció i garantirà que es concentra al voltant dels nuclis urbans. Com ho farà? Mitjançant criteris com ara l’exigència de parcel·les mínimes més grans i superfícies màximes construïdes més petites i instruments previstos per la llei com la cessió obligatòria i la creació de terreny verd privat.

La concentració de la nova construcció al voltant dels nuclis urbans no tan sols permetrà conservar els espais naturals al fons de vall. També estalviarà diners als propietaris. Edificar en zones compactes, recorden fonts del departament d’Urbanisme, redueix els costos de fer arribar els serveis de llum i aigua a les construccions.