El comú adequa 30 places de zona blava a prop de l'hospital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes ha habilitat 30 places d'aparcament de zona blava al voltant de l'hospital operatives a partir d'avui. Els nous espais d'estacionament, també per a motocicletes, estan al carrer del Falgueró, davant del pàrquing amb barreres, amb accés al carrer dels Pardals, segons ha anunciat la corporació. I informa que a partir del diumenge 18 d'agost ja no es podrà aparcar al pàrquing del Falgueró perquè la propietat necessita la parcel·la per continuar la construcció de les torres en curs. L'únic que estarà obert serà el parc de gossos.

El comú destaca que els aparcaments nous s'han adequat per "mantenir l'accessibilitat i oferir més opcions d'estacionament als veïns i visitants de l'indret i a les persones que necessiten accedir a l'hospital". I recorda que quan s'acabi el pàrquing comunal del Falgueró hi haurà 350 places d'estacionament.