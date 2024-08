Inversió de 39.500 euros per al refugi de Juclar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern té la voluntat d’oferir unes prestacions adequades dels refugis del país i per aquest motiu hi destina inversions econòmiques anuals per a la millora i manteniment d’aquests espais ubicats a la natura. En aquest marc, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha adjudicat de forma urgent la reparació de les filtracions d’aigua i millores a efectuar al refugi guardat de Juclar. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Construccions Purroy per un import de 39.578,33 euros. L’objecte de les obres se centrarà a reparar unes filtracions d’aigua a la zona del rebost del refugi que provenien de l’exterior de la façana nord. Les reparacions d’aquest tipus de manteniment les ha de dur a terme el Govern, ja que així s’estipula en el conveni de cessió de l’explotació del refugi.