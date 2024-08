Andorra la Vella repararà els trams de voravia més malmesos

El comú d’Andorra la Vella està decidit a reparar les voravies en mal estat de la parròquia. És per això que ha convocat un concurs –l’edicte va publicar-se ahir al BOPA– per contractar una empresa amb l’objectiu que doni suport al servei d’Obres de la corporació en les tasques de refacció de voreres.

Segons van admetre fonts del comú, les voravies de molts carrers de la parròquia presenten rajoles soltes, escapçades o completament trencades. Aquest fet suposa un risc per als vianants perquè pot provocar accidents i caigudes, per la qual cosa la corporació ha considerat necessari fer-ne un manteniment adequat i convocar el concurs al més aviat possible.

La despesa estimada de la reparació de les voravies és de 65.000 euros, tot i que el cost final dependrà, com és habitual, de les ofertes presentades per les empreses. El plec de bases del concurs, consultable des d’avui mateix en obert i en línia a la plataforma de contractació del sector públic, no inclou l’aportació de material per fer les reparacions per part de l’empresa adjudicatària. Fonts de la corporació van puntualitzar, en aquest sentit, que les voravies de la parròquia estan construïdes amb paviments de diferents materials i dimensions de què ja disposa el servei d’Obres al magatzem comunal.

La voluntat del comú és millorar l’estat del paviment de les voravies, tal com el grup de la majoria, Enclar, ja va anunciar en campanya electoral. Amb el concurs convocat ahir, va recalcar la corporació, s’inicien uns treballs que tindran continuïtat no tan sols aquest any, sinó al llarg del mandat.

Les ofertes al concurs hauran de ser presentades abans del 6 de setembre a les tres de la tarda mitjançant una sol·licitud a la plataforma de contractació del sector públic. L’obertura de plecs tindrà lloc el 9 de setembre a les deu del matí.

MÉS DE 400.000 EUROS

El pressupost del comú d’Andorra la Vella per a l’exercici del 2024 inclou una partida de poc més de 400.000 euros per reparar voravies. És una de les més importants del capítol d’inversions reals, el qual s’enfila a 9,5 milions d’euros. Les despeses totals pugen gairebé a 54 milions d’euros.

En els últims anys la corporació ha fet esforços econòmics importants per refer el paviment de les voravies de la parròquia. En l’exercici del 2022 el comú, aleshores encapçalat per Conxita Marsol, va reservar un milió d’euros en el pressupost per refer diversos trams de voravia de la parròquia. La primera zona on va intervenir-se va ser el carrer Gil Torres. També van reparar-se les voravies dels carrers de les Canals, Doctor Molines i Esteve Dolsa, entre d’altres.