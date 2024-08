El Sol i la Terra s'uneixen al pic d'Arcalís

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El dia 7 d’agost de cada any, el Sol i la Terra s’uneixen en un fenomen natural extraordinari que es produeix a les muntanyes de l’estació d’Ordino Arcalís. Així, a les 7:37 hores i durant aproximadament tres minuts, les primeres llums de l’alba han passat pel forat característic del Pic d’Arcalís, també conegut com la Muntanya Solar.

Per aquest motiu, i com a homenatge al significat del Pic, l’any 2021 es va inaugurar el Mirador Solar de Tristaina. Es tracta d’un rellotge solar que serveix, alhora, com un nou punt per gaudir d’aquest espectacle de la natura i que està situat al Pic de Peyreguils, a 2.701 metres d’altitud. L’estructura és una esfera metàl·lica en suspensió de 25 metres de diàmetre i 32 tones ancorades sobre el terreny amb només quatre punts de contacte que ofereix una panoràmica 360º, a l’oest fins al circ glacial de Tristaina, al sud i a l’est per tot el domini de l’estació d’Ordino Arcalís, i al nord per les valls d’Auzat, amb vistes a cims emblemàtics com la Pica d’Estats.