Els comuns només van executar la meitat de les inversions el 2022

Els capítols d’inversions de les liquidacions pressupostàries dels comuns presenten un “baix nivell d’execució”. Segons destaca el Tribunal de Comptes en el darrer informe sobre les corporacions comunals, corresponent a l’exercici del 2022, el percentatge més gran d’execució d’inversions és el del comú d’Encamp. La institució encapçalada per Laura Mas va liquidar el 69,34% de les inversions. En termes absoluts, les inversions executades van situar-se en 8,3 milions d’euros, mentre que les pressupostades s’enfilaven a 13,8 milions. La mitjana dels comuns és del 51,18%.

La segona parròquia per ordre decreixent en l’execució d’inversions és Andorra la Vella. La corporació, aleshores liderada per Conxita Marsol, va preveure que al llarg de l’any invertiria 26,9 milions d’euros. La liquidació va ser de 16,1 milions. Per tant, el percentatge d’execució va ser del 59,85%, gairebé nou punts per sota d’Encamp. També per sobre del 50% va situar-se el comú de la Massana, amb Olga Molné al capdavant, que havia pressupostat 9,6 milions d’euros d’inversions i finalment en va liquidar 4,8. El percentatge, en aquest cas, és del 50,13%.

La resta d’administracions no van superar la fita del 50%. El percentatge més baix, el 42,97%, és el del comú d’Escaldes-Engordany. En termes absoluts, la corporació, en el penúltim exercici del primer mandat de Rosa Gili, va preveure inversions per 14,5 milions d’euros i només va executar-ne 6,2.

La segona administració comunal per la cua és Ordino (43,59%), aleshores encapçalada per Josep Àngel Mortés, que va pressupostar 3,9 milions d’euros en inversions, mentre que l’execució va ser d’1,7 milions. El tercer és Sant Julià. El comú, de què llavors era cònsol major Josep Majoral, va preveure que invertiria 5,7 milions d’euros, dels quals van executar-se 2,6 milions. En termes percentuals, la relació entre les dues xifres equival al 45,78%. Entre Sant Julià i la Massana trobem Canillo. En aquest cas el percentatge d’execució va ser del 46,62%, amb 10,9 milions d’euros previstos i 5,1 milions de liquidats.

Cal tenir en compte que les dades de les liquidacions comunals d’Ordino, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany corresponents a l’exercici del 2022 no han estat fiscalitzades pel Tribunal de Comptes. Les xifres corresponents a aquestes tres parròquies s’han extret de les liquidacions anuals dels comuns, disponibles en línia.

EL GOVERN

D’altra banda, l’informe del Tribunal de Comptes també destaca que el percentatge d’execució del pressupost del Govern va ser del 46,82%, ja que van preveure’s 43,3 milions d’euros d’inversions i finalment se’n van liquidar 23 milions. Si es fa la mitjana entre els comuns i el Govern del grau d’execució de les inversions del 2022, va ser del 50,49%. És a dir, que del previst només va executar-se’n la meitat. En total, les administracions van invertir 67,8 milions d’euros –44,8 milions els comuns i, 23, el Govern.

Sobre els compromisos plurianuals, el Tribunal de Comptes recomana als comuns que en registrin “l’extensió temporal, els crèdits a imputar a cada exercici, les despeses compromeses i liquidades durant l’exercici, els romanents i els possibles finançaments vinculats”.