Concurs a Andorra la Vella per reparar diferents voravies de la parròquia

El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de reparació del paviment de les voravies de la parròquia amb la voluntat de contractar una empresa per donar suport a les feines del servei d'obres, concretament a la reparació de les voravies de molts carrers de la parròquia que presenten moltes rajoles que es troben en mal estat, sigui perquè estan soltes o trencades. La despesa prevista de 65.000 euros per fer la reparació del paviment de les voravies, segons informen des del comú.

Des de la corporació informen que s'ha comprovat que l'existència de peces de paviment soltes o trencades provoca incidents als vianants, per la qual cosa resulta necessari fer el manteniment adequat. El concurs publicat aquest dimecres al BOPA no inclou l'aportació de material per fer les reparacions, ja que les voravies de la parròquia tenen diversos tipus de paviments de diferents de materials i dimensions i el servei d'obres disposa de part d'aquest material per fer les reparacions.

La previsió és dur a terme la reparació de voravies a diversos carrers de la parròquia on s'ha detectat algun punt del paviment en mal estat.

La voluntat del comú és millorar l'estat dels paviments de les voravies, com es va anunciar en campanya electoral, i amb aquest concurs s'inicien els treballs que tindran continuïtat al llarg del mandat, posen en relleu des de la corporació comunal. Les empreses interessades en aquest concurs tenen fins al 9 de setembre per presentar les seves propostes.