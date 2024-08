“Amb les deixalles he creat una font de conscienciació ambiental”

Andorrà autodidacte que porta tota la vida lligat a l’art amb la fotografia, l’escultura i la pintura. L’artista presenta Aigües resilients en el marc de la tercera edició del Canillo Escènic Arts.

Per què va triar el riu com a escenari?

L’organització va contactar amb mi per veure si volia estar amb ells durant l’edició del 2024. Em van donar la possibilitat de diferents escenaris dins de la parròquia de Canillo i vaig pujar per verificar tots els espais. Em va captivar el riu i la seva entrada de llum, tot em va sorprendre gratament. La instal·lació està situada estratègicament a la confluència del riu Montaup i el riu Valira a Canillo.

Quin missatge vol fer arribar amb l’obra?

A vegades ho oblidem, però només fa uns mesos vam tenir un problema de sequera que va ser molt important. La instal·lació destaca la importància vital de conservar els nostres recursos hídrics i la biodiversitat aquàtica. El missatge és que tots hauríem de posar un granet de sorra, tan simple com que quan ens netegem les dents parem l’aigua i quan toca la tornem a engegar. L’aigua és un bé escàs i no la tenim en compte.

Utilitza ferro reciclat i deixalles. Per què?

Cada peça està feta amb ferro reciclat perquè és un material amb el qual trobo una nova vida. Amb aquesta elecció es pot subratllar la importància del reciclatge i la reutilització. Són residus que normalment acaben a la deixalleria i, en canvi, d’aquests he pogut crear una font de bellesa i de consciència ambiental.

Quan acabi Canillo Escènic Arts què farà amb les peces?

En principi m’agradaria fer una cessió de dos o tres anys. Tot i així, el dia 12 es desmunta i ho recupero per guardar-ho al magatzem.

Com podem contribuir a la protecció dels nostres ecosistemes naturals?

Hem de ser respectuosos i conscients que la natura és el més important que tenim i que sense ella no hi seríem. No acabo d’entendre com una persona que puja a la muntanya és capaç de deixar les deixalles de l’entrepà i les llaunes per terra.

Com ha sigut l’evolució de les seves obres?

Quan pintava em trobava que creava animals amb relleu i em trobava còmode. D’aquell moment de la història al que estic fent ara hi ha una evolució bestial, no té res a veure. La malla reciclada em permet definir molt més tots els relleus de la persona o l’animal.

I com descriuria la seva trajectòria?

M’ho he passat molt bé. És una part de la meva vida molt important, no hi ha dia que no vagi a l’estudi.

Quin dels seus treballs destaca?

L’obra del tabac. Aquesta indústria va ser una de les primeres activitats que van permetre la incorporació de la dona al món del treball i, per tant, van posar les bases de la seva futura emancipació. No em vaig amagar a l’hora de reivindicar el contraban de tabac, que va permetre sortir de l’economia de subsistència a moltes famílies del país.