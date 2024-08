La capital es replantejarà on fa els concerts

El mandatari va admetre que la corporació ha rebut queixes pel soroll i perquè l’escenari on s’han celebrat els concerts ha estat muntat una setmana. Tot i això, també va assegurar que els bars i restaurants de la zona estan “molt contents”, ja que en les nits de festa major se’ls ha multiplicat el volum de negoci. “Els escoltarem per veure què ha passat i com ho han vist perquè, com sempre hem dit, volem fer partícips els ciutadans de la festa major d’Andorra la Vella”, va destacar el cònsol.

González va recalcar, a més, l’èxit de participació de totes les activitats incloses en el programa festiu. El cònsol va recordar, entre altres coses, que les activitats per als més petits han aplegat uns 3.500 infants al Parc Central, així com les 800 persones que ahir van congregar-se a la plaça del Poble en l’arrossada popular, en un dels actes més consolidats de la festa major. El mandatari també va celebrar que la primera edició del Gran Premi d’Andròmines reunís ahir a la tarda 13 participants a la zona de la Borda Nova. Elaborats exclusivament amb material reciclat, els vehicles van completar un recorregut d’uns 180 metres. El Gran Premi d’Andròmines és una iniciativa del comú i el Bici Lab.

“Volem fer partícips els ciutadans de la festa major”

Sergi González, Cònsol major



Per millorar el programa de l’any que ve, el cònsol va recordar que la corporació ha posat en marxa una enquesta, accessible mitjançant un codi QR, oberta a les propostes i suggeriments de tots els ciutadans. “Volem saber quins grups volen escoltar, quines activitats volen fer, per adaptar-nos a ells”, va apuntar el cònsol.

González no va avançar quins emplaçaments alternatius s’ha plantejat el comú per als concerts de festa major. És una qüestió, va puntualitzar, que la corporació haurà de valorar quan faci el balanç intern de la festa.

D’altra banda, el cònsol no va descartar recuperar els concerts de pagament per completar l’oferta musical de la festa major. Tampoc va tancar la porta a convidar artistes de més renom. Tot i això, va recordar que aquest any els concerts han omplert la plaça Guillemó. El de dissabte –primer Miki Núñez i, després, la banda de tribut a Pau Donés–, va destacar, és el tercer de la història de la festa major que ha portat més gent a les arcades, després del d’Oques Grasses, el 2022, i el de Fangoria, el 2016.

SENSE OMBRA A L'ARROSSADA POPULAR

El comú d’Andorra la Vella es planteja no concentrar tots els concerts de nit a la plaça Guillemó en la festa major de l’any que ve. “Vam creure que era la millor opció, però podem trobar altres emplaçaments. Per què no? És una idea en què haurem de treballar”, va afirmar ahir a la tarda el cònsol major, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació.



El mandatari va admetre que la corporació ha rebut queixes pel soroll i perquè l’escenari on s’han celebrat els concerts ha estat muntat una setmana. Tot i això, també va assegurar que els bars i restaurants de la zona estan “molt contents”, ja que en les nits de festa major se’ls ha multiplicat el volum de negoci. “Els escoltarem per veure què ha passat i com ho han vist perquè, com sempre hem dit, volem fer partícips els ciutadans de la festa major d’Andorra la Vella”, va destacar el cònsol.



González va recalcar, a més, l’èxit de participació de totes les activitats incloses en el programa festiu. El cònsol va recordar, entre altres coses, que les activitats per als més petits han aplegat uns 3.500 infants al Parc Central, així com les 800 persones que ahir van congregar-se a la plaça del Poble en l’arrossada popular, en un dels actes més consolidats de la festa major. El mandatari també va celebrar que la primera edició del Gran Premi d’Andròmines reunís ahir a la tarda 13 participants a la zona de la Borda Nova. Elaborats exclusivament amb material reciclat, els vehicles van completar un recorregut d’uns 180 metres. El Gran Premi d’Andròmines és una iniciativa del comú i el Bici Lab.



Per millorar el programa de l’any que ve, el cònsol va recordar que la corporació ha posat en marxa una enquesta, accessible mitjançant un codi QR, oberta a les propostes i suggeriments de tots els ciutadans. “Volem saber quins grups volen escoltar, quines activitats volen fer, per adaptar-nos a ells”, va apuntar el cònsol.



González no va avançar quins emplaçaments alternatius s’ha plantejat el comú per als concerts de festa major. És una qüestió, va puntualitzar, que la corporació haurà de valorar quan faci el balanç intern de la festa.



D’altra banda, el cònsol no va descartar recuperar els concerts de pagament per completar l’oferta musical de la festa major. Tampoc va tancar la porta a convidar artistes de més renom. Tot i això, va recordar que aquest any els concerts han omplert la plaça Guillemó. El de dissabte –primer Miki Núñez i, després, la banda de tribut a Pau Donés–, va destacar, és el tercer de la història de la festa major que ha portat més gent a les arcades, després del d’Oques Grasses, el 2022, i el de Fangoria, el 2016.