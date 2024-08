El comú es planteja no concentrar tots els concerts de festa major a la plaça Guillemó

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella es planteja no concentrar l'any que ve tots els concerts de la festa major a la plaça Guillemó. "Vam creure que era la millor opció, però per a l'any que ve podem trobar altres emplaçaments. Per què no? És una idea en què hem de treballar", ha afirmat avui a la tarda el cònsol major, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació.

El mandatari ha admès que la corporació ha rebut queixes dels veïns pel soroll. Tot i això, també ha assegurat que els bars i restaurants de la zona estan "molt contents", ja que en les nits de festa major se'ls ha multiplicat el volum de negoci. González s'ha mostrat satisfet per l'èxit de participació en les activitats de la festa major. "Pel que fa a la baixada d'Andròmines, hi han participat tretze equips, però era la primera vegada que ho fèiem" ha assenyalat, González.

Per millorar el programa de l'any que ve, el cònsol ha recordat que la corporació ha posat en marxa una enquesta, accessible mitjançant un codi QR, oberta a les propostes i suggeriments de tots els ciutadans.