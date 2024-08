El comú de la capital va oferir una plaça a mida a l’excap d’Higiene

Una sortida pactada. Aquesta era la idea que el comú d’Andorra la Vella volia assolir amb l’excap del departament d’Higiene, el qual, segons va poder saber el Diari, va presentar una demanda judicial contra la corporació en considerar que va patir una persecució per motius polítics en no haver-li consolidat la plaça a principi de març per no haver superat el període de prova. Aquesta decisió implicava el retorn a la seva plaça original –era treballador del departament d’Aigües– i, per evitar perdre el rang de sou –baixaria tres llocs a la graella salarial–, des de la corporació se’l va citar per oferir-li una alternativa en una reunió en què era present el cònsol major de la parròquia, Sergi González, acompanyat de la consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo, i del conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes. La reunió, que va tenir lloc a final de febrer –abans que es fes pública la resolució desfavorable del període de prova de l’edicte de mobilitat interna–, va ser gravada, tal com es presenta a la demanda judicial.

A la reunió li van posar sobre la taula les tres opcions que tenia per continuar a la corporació, dues de les quals van de bracet del resultat del període de prova. En cas de ser favorable, continuaria amb el càrrec a Higiene, però, si aquesta era desfavorable, hauria de retornar al departament d’Aigües, on el seu sou cauria tres posicions de la graella salarial. És en aquest punt on des de la corporació se li presenta una oferta de nova creació per gestionar la flota de vehicles, el seu manteniment i la seva disposició per als treballadors comunals. Els representants polítics li expliquen que, en ser una plaça de nova creació, aquesta es crea, es fa efectiva i, més endavant, sortiria l’edicte. En aquest temps intermedi entre que ell assumís el nou càrrec i sortís l’edicte, des de la corporació el formarien en tots aquells aspectes específics per tal que fos el candidat més preparat per assolir la feina. De fet, li asseguren la plaça.

Tanmateix, la conversa es desenvolupa en situacions hipotètiques i des del comú li insinuen que no superarà la prova. En cap moment li diuen amb pèls i senyals que no superarà el període de prova, però, durant el plantejament de l’alternativa, li deixen caure que tenen constància de situacions de conflicte amb els treballadors en la seva etapa al capdavant d’Higiene. A la demanda, uns dels arguments del denunciant –actualment de baixa mèdica on se li acredita un trastorn d’ansietat generalitzat, un trastorn depressiu major i estrès posttraumàtic– és que es va veure confrontat amb una avaluació de rendiment negativa i pressió per renunciar a la seva plaça actual, un fet que percep com coercitiu.

El denunciant va passar a ocupar un càrrec de responsabilitat el 2019, en què va assumir responsabilitats addicionals durant períodes d’absència dels superiors. Durant aquest temps, va gestionar un equip amb 30 membres que estaven de baixa laboral recurrent.