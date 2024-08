Arrossada popular per la festa major d'Andorra la VellaComú ALV / Tony Lara

Centenars de persones s'han aplegat avui a la plaça del Poble per gaudir del dinar popular que s'ha organitzat per la festa major. Els assistents han pogut tastar un plat d'arròs i han rebut un barret de regal amb la compra del tiquet per a l'àpat que han repartit els membres de la corporació comunal.