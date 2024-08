Verdú pregona la força d’esperit

Joan Verdú ha capejat el temporal sovint sobre la neu, però res es podia fer perquè pogués recitar el seu pregó davant les inclemències del temps de divendres a la nit. I com el bo es fa esperar, el seu discurs que donava oficialment el tret de sortida de la festa major 2024 de la capital es va dur a terme ahir al matí a la plaça Príncep Benlloch sota un sol de justícia. El protagonisme deixava de ser pel temps i tornava sobre la figura de l’esquiador alpí, que va arrencar el pregó entorn l’esperit de superació per acabar virant cap a l’agraïment al país pel suport, sense deixar de banda l’honor de ser un referent per als més menuts.

“Vaig passar un període llarg que em va apartar de la competició, i va ser en aquests moments que vaig forjar una mentalitat indestructible. Amb això vull dir que, davant de tota dificultat, amb esforç i disciplina, podem sortir-ne reforçats”, va assenyalar l’esportista, que no va perdre l’oportunitat de recordar qui han sigut els seus pilars en les èpoques més complicades. “La meva família és superimportant, han estat el pilar de la meva recuperació i del meu èxit en aquests moments tan complicats que he patit de lesions”, va dir, remarcant que “sense ells no hauria pogut treure el cap en aquestes situacions tan delicades”. Al balcó del comú, Verdú va agrair haver estat escollit per pronunciar el pregó i va destacar el suport rebut pel país i la parròquia durant el seu període de competicions. “És un autèntic orgull fer el pregó i culminar així celebrant una grandíssima temporada que he fet aquest any”, va comentar l’esquiador, que va aprofitar el discurs per comentar que “és un honor ser un referent per als més petits” i incidir que “cada dia que passa m’adono de la sort que tinc de viure aquí. Em sento molt recolzat i rebo molta força del país”.

L’esportista va comparèixer al balcó del comú d’Andorra la Vella acompanyat dels cònsols de la capital i altres autoritats del país. De fet, després de pronunciar el discurs, Verdú va ser condecorat amb el pin d’argent pels seus mèrits esportius per part de la mandatària comunal Olalla Losada. A continuació, com és habitual, es va celebrar la Dansa del Pregó a càrrec de l’Esbart Dansaire, amb la participació d’una quarantena de dansaires i d’alguns ciutadans, que es van unir a la festa –un tret de sortida en diferit que es va tancar amb la traca d’inici de festa major.

Per la seva banda, el cònsol major de la capital, Sergi González, va voler agrair, en unes declaracions posteriors al pregó, la feina feta per tots els treballadors de la corporació. “Veus els preparatius de mesos enrere i de la setmana que es van posar en risc per la pedregada... Per això és d’agrair la seva feina, treball i dedicació perquè avui puguem tenir la parròquia neta i cuidada”, va comentar el cònsol major de la capital, Sergi González, que va afegir que la festa major és “no tan sols una celebració, sinó també un reflex de la nostra vitalitat i una oportunitat per enfortir els llaços amb tothom”. El cònsol va remarcar el caràcter participatiu i per a tots els públics de les festes.