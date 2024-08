El programa Empodera't acull a 169 dones participants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Escaldes tanca el primer semestre del 2024 del programa Empodera’t havent realitzat un total de nou activitats de temàtiques diverses amb una participació de fins a 169 dones. La quarta edició de la Masterclass de defensa personal femenina ha estat, una vegada més, la que més participants ha congregat amb un total de 65 dones. El segueix el

5è taller de risoteràpia amb 21 assistents i el 2n taller de ioga a l’aire lliure amb 19 participants. Tots els tallers han assolit el màxim de participants que estaven previstos o bé per aforament o bé per ràtio professor, monitor i activitat. Fins i tot, en algun cas s’han programat dues sessions per poder donar cobertura a tothom.

L'Empodera’t és un projecte dirigit, principalment, a dones, però no tanca la porta a ningú. En aquest sentit, durant aquest primer semestre el programa ha acollit fins a 10 homes que s’han interessat més pel taitxí i el ioga a l’aire lliure.