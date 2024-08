Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú ofereix per dimecres vinent de forma gratuïta una sortida d’iniciació a l’ornitologia dirigida per Inés Martín. La sortida, per a adults i famílies, permetrà reconèixer el cant i les característiques dels ocells de la vall del Madriu. L’activitat s’emmarca en les activitats d’estiu que la corporació escaldenca organitza.