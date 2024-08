Una plaça del Poble viva, polivalent i popular

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir el projecte de remodelació de la nova plaça del Poble. L’objectiu de la corporació és oferir als ciutadans una plaça viva i polivalent que no sigui només de pas. El projecte es desplega en cinc eixos: la plaça inclourà un espai per promoure el comerç local, implementarà tecnologies per ajustar-se a un model sostenible, es fomentaran les activitats culturals i festives, funcionarà com a refugi climàtic (amb més espais verds) i acollirà activitats esportives. El pressupost assignat al projecte és de 500.000 euros per a aquest any; la partida assignada plurianual, però, és d’un milió i mig. El comú ha descartat idear una plaça amb dos nivells, que era la proposta de la corporació anterior.