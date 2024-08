Els cònsols i consellers descarten apujar-se el salari aquest exercici

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols i consellers de la parròquia descarten, ara per ara, un augment del sou dels càrrecs polítics. No és un tema –diuen– que es trobi “sobre la taula”. De fet, el febrer passat la corporació va anunciar una congelació de les retribucions. Sí que s’està elaborant, però, una revisió de les graelles salarials dels diferents llocs de feina de l’administració. La revisió està comandada pel departament de Gestió del Talent i Persones, dirigit per la consellera Eva Tadeo. Aquesta actualització haurà de permetre conèixer en profunditat quin és el catàleg de retribucions i determinar si alguns llocs de feina no estan remunerats d’acord amb les responsabilitats adjudicades. Un cop feta la revisió, serà el moment de valorar quins canvis cal fer respecte dels salaris i la seva justificació. La feina de revisió s’està fent “des del primer dia” perquè la mesura “formava part del programa electoral d’Enclar”.

Cal recordar que aquesta setmana el comú d’Escaldes va acordar un increment del 10% del sou dels càrrecs polítics i dels treballadors de la corporació. La decisió ha generat polèmica i debat. Arran de la mesura escaldenca, altres parròquies han decidit obrir una reflexió sobre les seves retribucions. També aquests dies s’ha sabut que Canillo va acordar, el juny passat, un augment de la retribució dels cònsols un 9% i un 8% la dels consellers.