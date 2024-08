Vint propietaris interessats en la subvenció del programa Reviu

Una vintena de ciutadans ja s’han interessat per les condicions del programa Reviu impulsat pel comú. Amb aquest programa es pretén ampliar el parc d’habitatge social de la parròquia, incentivant la reforma de pisos en mal estat amb una subvenció del 20% de les obres. La corporació va aprovar ahir les bases de la iniciativa durant la sessió del consell. Marc Torrent, conseller d’Habitatge, va indicar que han anat rebent “propostes i consultes” amb “diferents nivells d’interès”. Pel que fa a un “interès més formal”, compten amb una vintena de propietaris de pisos pendents de ser contactats. Amb l’aprovació de les bases, s’obre el període per presentar oficialment les propostes (del 7 d’agost al 7 de novembre). “Ara veurem quina és tipologia d’habitatges i quina relació establim amb els propietaris.” La partida assignada al Reviu és de 150.000 euros.

Per a David Astrié, conseller de la minoria demòcrata, el pressupost és insuficient: “Pensem que és una partida tímida. Si realment s’aposta per posar un parc d’habitatge comunal a disposició de la gent, s’hauria hagut de destinar una partida econòmica més important. Què podem fer amb 150.000 euros? Tres, quatre reformes? Nosaltres hi hauríem destinat molt més, entorn d’un milió.” Per la seva part, Torrent va recalcar que invertir “un milió d’euros en tres mesos potser és massa” i va recordar que “el pressupost és un document viu. En cas que es necessiti més partida, es pot estudiar ampliar-la”.

Un altre punt important de la sessió del consell va ser l’aprovació d’un augment de deu minuts del temps màxim d’estacionament en zona comercial, que passarà a ser vint a trenta minuts. Amb aquest increment del temps, el comú procura “afavorir els comerciants”, ja que els visitants tindran una mica més de marge per comprar. Vint minuts “era un temps insuficient”.

FONTS ATURADES

El comú continua analitzant els informes pericials per determinar les causes i les responsabilitats que van provocar la inundació a les fonts de la Rotonda el maig passat. En aquest sentit, des de l’administració es vol deixar clar que encara no s’han establert els motius concrets que van originar l’aturada. La prioritat és resoldre la problemàtica.