La Pegatina oferirà un concert a Andorra la Vella abans d'iniciar un període de descans

"Hasta luego, Mari Carmen" és el nom de la gira de comiat de La Pegatina, almenys fins al 2026. D'entre tots els llocs que visitaran abans d'iniciar aquest període de descans, Andorra la Vella ha estat una de les escollides per al 5 d'agost, amb motiu de la festa major.

"Estem molt contents de tornar a Andorra. A més, és un concert molt especial ja que serà l'única data a Andorra de La Pegatina abans de l'aturada que farem. I això vol dir que, com a mínim, fins al 2026 no tornarem al Principat", ha explicat Rubén Sierra, veu i guitarra del grup. Les expectatives pel concert estan molt altes: "Portem un directe amb tots els grans èxits de La Pegatina, amb colors, amb confeti, amb visuals i un espectacle perquè la gent d'Andorra ho gaudeixi molt", ha avançat Sierra.

Alguns membres del grup, tot i haver visitat abans el Principat, en aquesta ocasió no tindran temps de fer turisme. No només per falta de temps, sinó perquè, tal com ha explicat el cantant: "Nosaltres, quan estem de gira, intentem descansar al màxim. Moltes vegades se'ns fa quasi impossible gaudir del dia a dia de les poblacions on toquem, ja que intentem, sobretot ara a l'estiu, descansar al màxim de temps".

Davant els temps canviants i les noves tendències musicals, alguns grups cerquen seguir el que les modes marquen. No obstant això, el cas de La Pegatina es regeix "pel que ens dóna la gana", tal com ha expressat Sierra. "Anem fent cançons, incorporant nous estils, nous ritmes, nous sons, però mai hem hagut de seguir el que està de moda. Nosaltres fem el que ens ve de gust i crec que això és part del nostre èxit: fer el que volem de veritat, no perquè ens ho imposin les modes o les discogràfiques, i per això crec que el so de La Pegatina es diferencia molt bé de la resta i continuarem fent això", ha considerat Sierra. Sense dubte, no s'han mantingut al marge de tot i el que sí han canviat és la manera de distribuir la seva música. "Abans, les 10, 12, 15 cançons del disc les trèiem directament a Spotify o YouTube o el que sigui, i ara el que fem és anar fent avanços, single a single, per tal que els discos durin molt més", ha puntualitzat el cantant. Paral·lelament, la música en català ha fet un boom, i des de La Pegatina en són conscients. "Nosaltres som un grup que ha girat per més de 33 països i ens agrada que molts altres grups que estan sortint ara estiguin arreu del món", ha comentat optimista Sierra.

El cantant i guitarrista de La Pegatina convida a tothom a apropar-se al concert, ja que "la música en general és terapèutica i la de La Pegatina ho és més". "Nosaltres tenim sempre un missatge de positivisme i fa que quan sortim a l'escenari la gent tingui ganes de festa i aquesta energia que ens dona la gent la transmetem també nosaltres i al final és un bucle de festa, de felicitat i de ganes de passar-ho bé". En definitiva, Sierra considera que "La Pegatina és festa, diversió, ganes de passar-ho bé i sobretot positivisme".