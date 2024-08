La nova Plaça del Poble promourà el comerç local i funcionarà com a refugi climàtic

Publicat per Gerard E. Mur Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest matí el projecte de remodelació de la nova Plaça del Poble. L’objectiu de la corporació és oferir als ciutadans una plaça polivalent que no sigui només de pas.

El projecte es desplega en cinc eixos: la plaça inclourà un espai per promoure el comerç local, implementarà tecnologies per ajustar-se a un model sostenible, es fomentaran les activitats culturals i festives i funcionarà com a refugi climàtic, amb més espais verds.

Nens gaudint de les activitats en la presentació de la Plaça del PobleFernando Galindo

El pressupost assignat al projecte és de 500.000 euros per aquest any; la partida assignada plurianual, però, és d’un milió i mig. El comú ha descartat idear una plaça amb dos nivells, que era la intenció de la corporació anterior.