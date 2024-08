La Travessa del Pas estrena nova distància i un nou punt de sortida i d'arribada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Travessa del Pas de la Casa torna a ser una de les cites esportives per excel·lència de la parròquia amb novetats importants com el canvi de la línia de sortida i d'arribada a la plaça de l'església que, enguany, "s'ha volgut portar al centre de la vila, cosa que afavorirà que aquesta travessa tingui molta més visualització" per al poble i als turistes, segons ha esmentat el cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez. A més, a les tres distàncies ja habituals s'ha afegit una més llarga de 22 quilòmetres, la qual està dins del calendari de la Copa d'Andorra de curses de muntanya, així com les distàncies de sis i deu quilòmetres.

L'objectiu de la diversitat de recorreguts (tres, sis, deu i 22 quilòmetres) és poder arribar a tots els públics. "Volem que estiguin des de nens petits puguin anar caminant fins a l'estany, com persones més professionals que vulguin fer la de 22 quilòmetres, un repte molt gran per ells" ha explicat el director de la cursa, Rui da Costa. La nova distància deixa clar el creixement de la cita que pretén reactivar i visibilitzar el poble. El fet que estigui inclòs en el calendari de la copa nacional és "un punt positiu perquè estem representant al Pas en una competició nacional de curses de muntanya" ha valorat.

Pel que fa a les inscripcions, continuaran obertes fins al diumenge 4. Tot i que no s'ha revelat la xifra total de participants fins al moment, la voluntat és igualar i inclús superar les de l'any passat (236). Durant tot el cap de setmana del 9 a l'11 d'agost, el Pas gaudirà de diferents activitats paral·leles com el Village de l'Esport amb la presència de cinc empreses o un dinar popular per diumenge amb inscripció prèvia.

L'entrega de dorsals està programada pel dia 9 d'agost a Andorra la Vella per poder facilitar la recollida als corredors internacionals. A partir de les 9 hores de diumenge, començarà la cursa de 22 quilòmetres i les altres tres distàncies sortiran amb un decalatge de 20 minuts. Finalment, l'entrega de premis està programada per les 14.30 hores.