Uns 200 caps de bestiar d'Ordino seran vacunats l'11 d'agost per la malaltia de la llengua blava

Els ramaders han acordat continuar endavant amb la vacunació del bestiar per minimitzar el risc del virus de la llengua blava. En una reunió extraordinària al comú, la taula de ramaders d'Ordino ha programat la primera dosi a tots els bovins per l'11 d'agost. La segona inoculació necessària es durà a terme la primera setmana de setembre.

"Des de la parròquia, posarem tots els esforços i mitjans, amb el suport del ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, per evitar que aquesta malaltia afecti la cabana ramadera. Hem mostrat solidaritat en la decisió i hem de mirar pel bé comú amb responsabilitat", ha dit el cònsol menor i conseller d'Agricultura i Medi Ambient, Eduard Betriu, després de la posada en comú.

La iniciativa vol anticipar la situació que s’han trobat a altres llocs, així com l’afectació més enllà de la raça ovina, la primera detectada. S’ha posat sobre la taula, l’exemple de Navarra i el País Basc que han aconseguit erradicar el virus. “El virus hi és i sabem que la vacuna no comporta afectacions per als animals”, han recordat des del servei veterinari del Govern, que tenen com a objectiu arribar al 100% de vacunació, amb un mínim del 70% de la cabana total.

En el cas d’Ordino, la vacunació es farà al voltant d’uns dos-cents caps de bestiar. El sector s’ha mostrat unànime en la decisió, tenint en compte que en aquests moments el bestiar pastura a les muntanyes, a les cotes més altes, de difícil accés. Per aquest motiu, s’ha conclòs que l’operativa es posarà en marxa abans que el bestiar baixi de les muntanyes, coincidint el dia abans que hi ha prevista la benedicció del bestiar a Rialb. D’aquesta manera, no s’alterarà el cicle natural de pasturatge i alimentació dels animals durant l’estiu.