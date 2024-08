El Comú continua treballant en les causes que van provocar l’aturada de les Fonts de la Rotonda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d’Andorra la Vella continua treballant i analitzant els informes pericials per determinar les causes i les responsabilitats que van provocar la inundació a les Font de la Rotonda el passat mes de maig. En aquest sentit, des de l’administració es vol deixar clar que encara no s’han establert els motius concrets ni la incidència que va originar l’aturada de l’atractiu turístic, ja que, com va manifestar el cònsol major, Sergi González, en el moment de l’incident, la prioritat de la corporació és solucionar la problemàtica i tornar a garantir el servei de l’atractiu turístic.

El comú ha deixar clar, en un comunicat, que tot i la bona voluntat de les parts, no s'ha arribat, encara, a un acord amb la constructora de la instal·lació, Locub SA. L’empresa ha mostrat predisposició per ajudar i col·laborar amb els seus mitjans per esclarir la situació i posar-hi solució.