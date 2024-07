El projecte Curulla finalitza el mes de juliol amb bones valoracions i la previsió d'ampliar-lo

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte Curulla, la iniciativa del comú d'Andorra la Vella per donar-li una primera experiència laboral en l'administració pública als joves d'entre 16 i 17 anys durant els mesos d'estiu, ha posat el punt final a la primera tanda amb valoracions molt positives. Segons ha esmentat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, enguany ha estat "tot un èxit" després d'ampliar els llocs de treball als diferents departaments de l'entitat comunal. "Els caps de cada departament han quedat molt contents de l'experiència que han tingut" ha esmentat, afegint que de cara al 2025 es valorarà poder implementar-ho en altres vacances escolars, així com incloure àrees excloses en aquesta edició com el departament de Comunicació o el de Medi Ambient.

"Creiem que és un projecte molt positiu, que val la pena que continuem de cara als tres anys" ha qualificat Losada. En aquest sentit, cal destacar que les propostes d'ampliació les han fet els 24 joves que han participat durant el mes, un senyal que demostra la validesa de la iniciativa. Per reafirmar tant l'aprenentatge com la satisfacció dels participants, s'han realitzat unes enquestes de percepció on la nota mitjana ha estat de 4,7 sobre cinc. "És molt positiu que ells ho valorin així, i també de cara als nostres caps d'àrea" ha declarat.

L'aportació dels joves als departaments ha estat crucial, com a tall d'exemple, al departament de Cultura s'han implementat noves propostes de xarxes socials que han sabut aplicar-ho a la perfecció. "És una bona manera de trobar sinergies entre els joves i els diferents departaments que tenim al comú" ha esmentat la cònsol menor d'Andorra la Vella. A una pregunta dels mitjans de comunicació sobre el futur dels joves en l'administració pública, Losada ha mostrat la seva sorpresa envers els seus coneixements i valors que han declarat que hauria de tenir un treballador públic. "Tant de bo poguessin molt d'ells ser treballadors del comú en un futur" ha comentat.

D'altra banda, també ha estat una experiència molt enriquidora pels participants. Un cas molt concret ha estat el d'Eric García, ajudant al departament de Social que ja havia estat treballant abans com a informador de carrer i va optar pel Curulla per les oportunitats que s'oferien. "He estat treballant al Llamp i és el que m'ha fet optar a treure'm el títol per optar l'any que ve a una plaça fixa" ha confirmat. Finalment, una altra de les integrants d'enguany Carla Granados, ha confirmat que el 2025 tornarà a aplicar pel projecte, però intentant passar d'Informació Turística a Esports.