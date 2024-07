Ordino estudiarà la viabilitat d’apujar sous a càrrecs i funcionaris

Publicat per Víctor González Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino encarregarà una auditoria per decidir, entre altres coses, si els salaris del personal de la corporació són adequats a les tasques assignades. La cònsol major, Maria del Mar Coma, va remarcar ahir en les declaracions als mitjans de comunicació posteriors al consell de comú que si s’apugen els sous dels treballadors “també ho faran els dels cònsols”.

Coma va recordar que la plantilla de la corporació ordinenca i els càrrecs electes “són els que cobren menys” de les set administracions comunals. “Hi ha queixes per part dels treballadors del comú que els sous són baixos”, va assegurar.

Una de les raons per revisar a l’alça la graella salarial, segons la cònsol, és que el comú d’Ordino, com altres institucions públiques del país, té dificultats per cobrir places vacants i per retenir el talent. A diferència del sector privat, va afegir Coma, al públic no hi ha tanta flexibilitat per modificar-los a conveniència perquè estan més regulats.

El comú rebrà els primers resultats de l’auditoria durant el primer semestre del 2025. Segons l’edicte de convocatòria del concurs per adjudicar l’estudi, la fase d’anàlisi durarà quatre mesos. Els auditors hauran de revisar les descripcions dels llocs de treball perquè reflecteixin amb precisió les tasques i funcions actuals, així com actualitzar els organigrames de cada departament per garantir que estiguin al dia amb l’estructura actual de la corporació. També hauran d’avaluar els llocs de treball del comú i proposar una nova estructura retributiva quan sigui necessari. Aquesta informació haurà d’estar recollida en un document de referència per al departament de recursos humans.

La corporació ha destinat una partida d’uns 50.000 euros en el pressupost per finançar el projecte. Les bases del concurs poden descarregar-se a la plataforma de contractació del sector públic. El termini de presentació de propostes acaba el 6 de setembre a les dotze del migdia.

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar dijous incrementar el 10% salari base del personal de la corporació i dels càrrecs electes. La proposta, votada en sessió de consell, va tenir el vot en contra de la minoria demòcrata. La unificació dels sous als comuns s’ha plantejat des de fa anys en reunió de cònsols, però mai s’ha arribat a una posició comuna amb prou força perquè l’adoptin totes les corporacions.