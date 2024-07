En marxa el concurs per a l'actuació als passos de vianants de l'avinguda d'Enclar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella actuarà en tot un seguit de passos de vianants a l'avinguda d'Enclar. De fet, ha convocat el concurs per poder fer millores en onze d'aquests reductors. S'estima que el pressupost per fer les actuacions estigui al voltant dels 120.000 euros i les empreses interessades a poder prendre part en aquest concurs tindran fins al 2 de setembre per presentar les seves ofertes.

Entre les actuacions més destacades hi ha la creació d'un nou pas de vianants al començament de l'avinguda d'Enclar, tot just al darrere de la Repsol, que funcionarà amb un semàfor a la demanda. A més s'eliminaran de manera definitiva quatre reductors, dos dels quals a la recta de l'avinguda d'Enclar entre la rotonda de la Margineda i la de la Becier i altres dos entre el carrer de les Escoles i la caserna dels bombers.