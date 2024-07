Adjudicat l'estudi per avaluar un espai natural protegit al massís d'Enclar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Va ser el passat mes d'abril quan el comú d'Andorra la Vella va treure el concurs per trobar una empresa que dugués a terme l'estudi per avaluar un espai natural protegit al massís d'Enclar. L'estudi s'ha adjudicat a l'empresa BMS Consultoria Estratègica SLU per un import de 12.801 euros. La voluntat és determinar si es pot fer un circuit per donar a conèixer la riquesa cultural i natural de l'indret. I és que aquesta és una de les zones de més riquesa natural de la parròquia i també té un alt valor patrimonial, ja que hi ha el castell d'Enclar i sant Vicenç d'Enclar.