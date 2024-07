El nou POUP permetrà recuperar edificabilitat als propietaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La cònsol major d’Ordino, Mar Coma, va celebrar la bona acollida de la jornada informativa que es va dur a terme ahir en diversos punts de la parròquia, cosa que va permetre als tècnics del comú exposar als ciutadans les novetats del nou POUP. Aquestes novetats es concreten en el retorn de terrenys als propietaris, convertint aquelles parcel·les que s’havien decretat com a no urbanitzables en tres zones de protecció diferents: la zona de protecció 1 (que permet construir en una parcel·la de 3.000 metres quadrats i de 2.000 si es concentren els volums d’una unitat d’actuació), la zona de protecció 2 (que permet construir una parcel·la edificable de 1.500 metres quadrats al propietari) i la zona de protecció 3 (referent a les zones de muntanya, on es permetrà, com a màxim, l’edificació d’una parcel·la de 6.000 metres). “Recuperar l’edificabilitat, poder tornar a edificar, ha estat positiu per a molts propietaris. El fet de poder recuperar tot això, que s’havia perdut amb l’anterior pla d’urbanisme, ha estat ben rebut. La gent ens ho ha agraït”, va assegurar Coma.