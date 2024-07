Un miler d'ovelles, camí de la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La transhumància dels ramats d’ovelles, el pas dels animals des dels punts d’origen fins a les muntanyes de la Massana, on s’hi estaran durant aquest estiu, va començar ahir al matí. Són vuit-centes ovelles, procedents de la Seu d’Urgell, que van entrar a territori andorrà passant per la zona d’Os de Civís. Un procés que, segons van informar, estava sent lent a causa de les altes temperatures. De fet, el ramat va passar les hores de més calor a la part baixa del serrat de l’Esmaligat, on hi havia ombra i un rierol per refrescar-se.