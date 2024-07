Gili decreta un augment del 10% del sou de polítics i personal

El consell de comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir incrementar el 10% del salari base –és a dir, sense comptar-hi els complements– del personal de la corporació, incloent-hi els càrrecs polítics i els interins. La minoria va votar-hi en contra. La mesura es començarà a aplicar a partir de dijous.

La cònsol major, Rosa Gili, va argumentar que la decisió s’ha pres tenint en compte la “pèrdua de poder adquisitiu” dels treballadors per la tendència inflacionista, procés agreujat per la crisi de l’habitatge. La mandatària va recordar que les graelles salarials del comú escaldenc són de les més baixes del país, fet que dificulta la retenció de talent i la contractació de personal qualificat. Gili va afegir, a més, que la diferència de sou entre administracions genera greuges comparatius i va revelar que 13 treballadors del comú han sol·licitat exercir una segona feina al sector privat perquè no arriben a final de mes.

El conseller del grup demòcrata Gabriel Guerrero va defensar que l’augment hauria d’haver estat “esglaonat” perquè en sortissin més beneficiats els treballadors que cobren menys. També va insistir que se n’hauria d’haver exclòs els càrrecs polítics. “És una mesura que generarà rebuig i desconfiança a la classe política”, va afirmar. Guerrero va assegurar que la proposta del grup demòcrata era “més equilibrada i justa”. El representant de la minoria va alertar que la mesura hipotecarà les finances del comú, ja que l’augment suma uns 800.000 euros a la despesa de la corporació i “els impostos derivats de la construcció no duraran per sempre”.

Per la seva part, Gili va acusar Guerrero de fer “un gran exercici de demagògia”. La cònsol va insistir que la mesura “dignifica” el comú, atès que els sous estan ara per sota dels d’altres administracions amb un pressupost més reduït. La mandatària va negar, a més, que l’increment hipotequi la corporació. La massa salarial de casa comuna se situarà, després de l’augment, en el 29,72% del total de despeses, mentre que fa 10 anys superava el 50%. Organismes com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, va recordar, recomanen que la ràtio no sigui ni inferior al 25% ni superior al 35%. “No fem cap disbarat. Està tot molt ben pensat i estudiat”, va assegurar.

La cònsol, a més, va afegir que cal incrementar els sous dels polítics perquè també cal dignificar la feina que fan. Va recordar, en aquest sentit, que són “treballadors públics” que, quan arriben al comú, han de renunciar a la carrera professional sabent que quan conclogui el mandat no rebran cap salari. “Aquí el dia que se t’acaba la política no tens res”, va afirmar.

SUPORT DE L’USDA

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va afirmar en declaracions al Diari que la decisió del comú d’Escaldes d’apujar tots els salaris de l’administració és una bona notícia. Ubach va afegir que l’augment s’hauria d’aplicar a tots els sectors del país, i que és un reflex de la gestió de DA, que el secretari general ha titllat de “nefasta” i de ser la culpable de portar al país “al punt on estem”. Ubach va culpar els demòcrates de “deixar que creixés l’especulació i crear un gran desequilibri entre els salaris i el preu de la vida”. En resum, va concloure Ubach: “Cal fer el contrari del que ha fet DA i, en lloc de congelar salaris i pensions, cal augmentar-los.”

D’altra banda, en la sessió va aprovar-se la compra d’un terreny de 1.200 metres quadrats situat a la carretera de la Plana per 627.000 euros, incloent-hi l’IGI. El cònsol menor, Quim Dolsa, va apuntar que el comú s’ha plantejat de construir un aparcament i un parc infantil en aquesta parcel·la, adjacent a un altre terreny comunal de 1.800 metres quadrats, per donar servei als veïns de la urbanització. La minoria va votar-hi en contra.