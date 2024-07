La capital amplia la xarxa de desfibril·ladors amb aparells als horts i la Margineda

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella ha ampliat la xarxa de desfibril·ladors de la parròquia i n'ha reubicat algun. Així, ha passat de quinze a disset aparells, amb noves ubicacions com són els horts de la gent gran i el parc inclusiu de la Margineda i n'ha reubicat un altre per situar-lo prop dels grans magatzem Pyrénées, a l'avinguda Meritxell. Així ho ha exposat la consellera de Gestió de Talent i de Persones, Eva Tadeo, que ha reivindicat la voluntat de continuar sent parròquia cardioprotegida. En el mateix sentit, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha recordat que Andorra la Vella van ser "pioners" i de fet van ser els primers a obtenir el certificat de parròquia cardioprotegida fa més de quatre anys i ha valorat que això "reflecteix una inquietud i una consciència humana i una consciència social molt important". Actualment, el país compta amb sis de les set parròquies cardioprotegides i en total en tota la geografia del país hi ha 189 desfibril·ladors.